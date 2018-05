Hilden: Friedenskirche wurde vor 50 Jahren geweiht

Hilden Die evangelische Kirchengemeinde lädt für Sonntag um 10 Uhr in der Friedenskirche (Molzhausweg 2) zu einem Festgottesdienst ein. Das Gotteshaus wurde vor 50 Jahren eingeweiht. Anschließend gibt es ein Kindermusical (ab 13 Uhr) und den "Circus Antavia" (ab 14 Uhr).

Um 16 beginnt die Abschlussveranstaltung "Das Beste zum Schluss". Eintritt frei. Im Rahmen des Jubiläums finden außerdem zwei Konzerte in der Friedenskirche statt: Heute spielt um 18.45 spielt das Duo Shatabi im Rahmen der Jazztage. Am Sonntag, 24. Juni, findet um 18 Uhr in der Friedenskirche ein Chorkonzert statt mit dem Evangelischen Chor, dem "Chor der Hildener Gymnasien" und dem "Jungen Symphonieorchester Hilden".