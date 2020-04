Coronavirus : Freunde dürfen wieder an Trauerfeiern teilnehmen

Freunde dürfen wieder an Trauerfeiern teilnehmen

Trauerfeiern sind in Hilden und Haan ab sofort nicht mehr nur im engsten Familienkreis möglich. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden/Haan Auch Menschen außerhalb des engsten Familienkreises können jetzt wieder Beerdigungen in Hilden und Haan besuchen. In der Itterstadt wird zudem die Begrenzung auf zehn Personen aufgehoben.

(tobi) Freunde und Bekannte durften während der Corona-Krise nicht an Trauerfeiern teilnehmen. Zugelassen war lediglich der engste Familienkreis – und dann höchsten zehn Personen. In Haan gilt diese Regelung ab Montag nicht mehr, wie die Stadt mitteilte. „Es wird wieder möglich sein, im größeren Familienkreis an Beisetzungen teilzunehmen“, teilte die Stadt mit.