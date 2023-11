Das ist am Wochenende los in der Region Büchermarkt, Kochshow und Konzerte

Handicap-Konzert Am Freitag ab 20 Uhr gastiert in der Aula am Berliner Ring in Monheim das Württembergische Kammerorchester mit Felix Klieser. Der Musiker interpretiert die großen Klassiker der Vergangenheit neu. Klieser kam ohne Arme zur Welt, mit Hilfe von umgebauten Instrumenten hat er gelernt, beispielsweise mit Zehen zu spielen. Karten kosten im Vorverkauf ab 34 Euro, an der Abendkasse sind sie ab 39 Euro erhältlich. Tickets gibt es auf der Homepage der Monheimer Kulturwerke oder bei der Touristen-Information am Ingeborg-Friebe-Platz 19.