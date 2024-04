Freizeit im Kreis Mettmann Das ist am Wochenende in der Region los

Kino Der Film „The Zone of Interest“ ist am Freitag, 5. April, und am Samstag, 6. April, jeweils ab 20 Uhr im Langenfelder Programmkino zu sehen. Hedwig Höß (Sandra Hüller) heißt ihre Mutter willkommen. Es ist deren erster Besuch in der stuckverzierten Villa, in der Hedwig zusammen mit ihren Kindern und ihrem Mann Rudolf (Christian Friedel) lebt. Die Familie Höß scheint in einer Bilderbuchidylle zu leben. Nur abseits der Grundstücksmauern wird klar, dass hier – am Rande des Vernichtungslagers Auschwitz – die Hölle auf Erden und SS-Obersturmbannführer Rudolf Höß der Teufel persönlich ist. Der Film wird im Schaustall am Winkelsweg 38 gezeigt. Karten kosten 6 und 7 Euro.