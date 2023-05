Freizeit im Kreis Mettmann Das ist am Wochenende los im Kreis

Das Bluesfestival steigt am Freitag, 2. Juni, in der Aula des Heresbach-Gymnasiums, Laubacher Straße 13 in Mettmann. Liebhaber der Musik können sich auf sieben internationale Künstler in vier Formationen freuen. Boogie-Woogie-Pianist Diz Watson und John Crampton reisen eigens für ihren Auftritt in Mettmann an. Aus Hamburg kommt die deutsche Blueslegende Abi Wallenstein (Foto).