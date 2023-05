Freizeit im Kreis Mettmann Das ist am Wochenende los im Kreis

In Haan lässt die Feuerwehr zum Tag der offenen Tür am 3. Juni nichts anbrennen. Die Fritten dürften nach einer Fettexplosion allerdings nicht mehr ganz so gut schmecken. Dafür steht die Küche noch. In Hilden wechseln auf einem Antikmarkt alte Schätzchen den Besitzer. Wer ein paar blaue Flecken riskieren möchte, wagt die Teilnahme am Parkour-Kurs.