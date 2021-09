Petition aus Hilden : Hildenerin kämpft gegen Maskenpflicht

Die Hildenerin Trixi Kolb hat eine Onlinepetition zur Abschaffung der Maskenpflicht am Platz in Grundschulen gestartet. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Hilden Trixi Kolb hat eine Onlinepetition zur Abschaffung der Maskenpflicht an Grundschulen gestartet. Sie begründet das damit, dass in vielen Lebensbereichen die 3G-Regelung gelte. Mehr als 600 Menschen unterstützen die Petition bereits.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Ina Schwerdtfeger

Beim Besuch mit den Eltern im Restaurant, beim Indoorspielplatz und auch beim Judo – überall kann der Sohn von Trixi Kolb unter Einhaltung der Hygenieregeln seine Maske ablegen. Nur im Unterricht muss der Erstklässler weitestgehend seine Maske auch am Sitzplatz anbehalten. Gegen diese Anordnung des Landes wehrt sich Kolb. „In allen anderen Lebensbereichen kommen Menschen, auch Schulkinder, ohne Masken in Innenräumen zusammen. Es ist aus unserer Sicht absolut unverhältnismäßig, dass die Kinder weiterhin eine Maskenplicht an ihrem Platz sowie im OGS-Bereich in der Schule haben“, erklärt die Hildenerin.

„Die Kinder werden regelmäßig getestet und dürfen mit ihren Schülerausweisen überall dort, wo die 3G Regel gilt, hinein und fast immer ihre Masken absetzen. Nur in der Schule nicht. Das muss jetzt aufhören.“ Die dreifache Mutter (zwei sind noch Kitakinder) hat daher jetzt eine Onlinepetition zur „Abschaffung der Maskenpflicht am Platz in NRW“ ins Leben gerufen. Schon einen Tag nach Start hat die Petition mehrere Hundert Unterzeichner.

In der Grundschule gilt weiterhin Maskenpflicht. Foto: dpa/Gregor Fischer

Lesen Sie auch Corona-Newsblog : Saarland verzichtet ab Mittwoch auf Maskenpflicht im Unterricht

Info Anlaufstelle für Petitionen Ausschuss Für den Fall, dass Bürger sich von Ämtern oder Behörden ungerecht behandelt fühlen, sieht Artikel 17 des Grundgesetzes eine besondere Anlaufstelle beim Parlament vor: Der Petitionsausschuss des Landtags hilft weiter. Informationen rund um die Petitionen gibt es auf der Seite des Landtags NRW unter www.landtag.nrw.de/home/petitionen Zur Petition Wer Trixi Kolb unterstützen möchte, kann sich den Aufruf im Internet aufrufen, unter https://chng.it/DBCBNSyvtj Schulministerium Fragen und Antworten rund um die Themen Impfungen, Infektionsschutz und Hygiene an Schulen in NRW www.schulministerium.nrw

Derzeit gilt in NRWs Schulen: In den Klassenräumen und auf den Fluren muss die Maske getragen werden. Nur draußen auf dem Schulhof darf sie abgenommen werden. „Um zu gewährleisten, dass möglichst wenige Schüler als Kontaktpersonen in Quarantäne müssen, sind in der Schule auch weiterhin die Maskenpflicht in Innenräumen und die Testpflicht für nicht immunisierte Personen strikt zu beachten“, heißt es dazu aus dem Schulministerium NRW. Erst kürzlich hat das Land die Quarantäne-Regelung in Schulen und Kitas gelockert. Demnach müssen nur noch infizierte Kinder künftig in Quarantäne, nicht aber die Klassenkameraden.

In den einzelnen Bundesländern gibt es übrigens Unterschiede zur Maskenpflicht im Schulunterricht. Während in Bremen oder Hessen beispielsweise keine Maske am Sitzplatz getragen werden muss, haben manche Länder die Pflicht an eine bestimmte Inzidenz gekoppelt wie etwa Rheinland-Pfalz und Sachsen.

Lesen Sie auch Erkältung von Kindern : Sieben Tipps für die Triefnase im Corona-Herbst

„Ich bin keine Maskengegnerin“, betont Trixi Kolb. „Die Kinder nehmen das Tragen der Maske meist ohne zu hinterfragen hin. Aber die Verhältnismäßigkeit stimmt nicht.“ Stattdessen schlägt die Hildenerin vor, die Intervalle der Testungen in den Grundschulen zu erhöhen: „Beispielsweise dreimal anstatt zweimal pro Woche“ – wenn damit die Maske abgelegt werden könnte.

Mit ihrer Petition ist Trixi Kolb übrigens nicht allein. In der Vergangenheit hat es bereits vermehrt unterschiedliche Petitionen zum Abschaffen der Maskenpflicht im Unterricht gegeben, darunter auch wegen Sorgen, dass das Tragen von Masken gesundheitlich bedenklich sein könne.

Axel Gerschlauer, Kinderarzt und Sprecher des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte Nordrhein hält es für legitim, das Tragen von Masken im Unterricht in Frage zu stellen. „Wir wissen, dass die Schulen und Kitas nicht die eigentlichen Hotspots von Corona sind.“ Zudem steckten sich die meisten Personen eher im familiären Umfeld an. Allerdings gibt Gerschlauer zu bedenken, dass es auch in den Grundschulen Hochrisikokinder wie etwa herzkranke Kinder gebe. Da die Kinder unter zwölf Jahren nicht geimpft seien, stellen die Masken also dennoch für einen bestimmten Personenkreis einen Schutz dar. „Außerdem hat das Tragen einer Maske keine gesundheitlichen Folgen für die Kinder“, stellt Gerschlauer fest.

(isf)