Hilden historisch So sahen die 40er-Jahre in Hilden aus

Um 2.30 Uhr stirbt Antonia Tscherbakuwa. Es ist der 18. Mai 1944, als die gerade einmal 15 Jahre alte Zwangsarbeiterin in der „Heil- und Pflegeanstalt Meseritz-Obrawalde“, eine der vielen Tötungsanstalten der Nationalsozialisten, ermordet wird. Als laufende Nummer 1817. Antonia Tscherbakuwa war zuvor in Hilden verhaftet worden. Wegen „Arbeitsunlust und Frechheit gegen Frau Joost“. Antonia Tscherbakuwa war aus dem russischen Sacharowa nach Hilden verschleppt worden und arbeitete als Haushaltshilfe bei der Familie Joost an der Heiligenstraße 13.