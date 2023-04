Freibad zwischen Hilden und Haan Waldbad bereitet sich auf 100. Saison vor

Stadtwerke-Mitarbeiter wintern das Waldbad an der Elberfelder Straße momentan aus, damit es in einigen Tagen wieder öffnen kann. In diesem Jahr steht eine ganz besondere Jubiläums-Saison an – und es gibt auch ein paar Änderungen. Wir waren bei der Auswinterung dabei. Auf diesem Foto installiert Stadtwerke-Mitarbeiter Pawel Lichota die Abdeckung des Überlaufs am Schwimmbecken.