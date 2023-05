Hilden Historisch So sah Hilden in den 50ern aus

Konrad Adenauer ist Kanzler der noch jungen Republik, das Wirtschaftswunder nach dem Zweiten Weltkrieg nimmt langsam Fahrt auf, Rock’n’Roll wird zum Soundtrack einer ganzen Generation – die 50er-Jahre stehen im Zeichen des Wiederaufbaus nach dem Zweiten Weltkrieg. In Hilden übernimmt Robert Gies (SPD) 1952 das Bürgermeisteramt von Otto Köster (CDU). Unter den Augen der britischen Armee entwickelt sich die Stadt an der Itter zu einer florierenden Kommune. Wir haben mit Unterstützung des Stadtarchivs 30 Bilder aus den 50ern zusammengestellt, die Sie in dieser Bilderstrecke finden.

Wir starten mit einem Blick von der Bismarckstraße aus in die Mittelstraße, im Hintergrund steht die Reformationskirche.