Hilden historisch Fotos aus Hilden in den 30er-Jahren

Egon von der Ruhr an seinem ersten Schultatag. Wenige Jahre später erlebt das Kriegsende in einem Lazarett. Der Hildener wird bei einem Gefecht verletzt, ein Granatsplitter setzt sich in seinem Körper fest. Am 10. Februar 1945 schreibt er an seine Eltern, die an der Itterstraße wohnen: „Liebe Mutti! Meine Schrift wird Dir wohl etwas komisch vorkommen, aber es geht nicht anders. Mir geht es soweit noch sehr gut, was ich von Dir ja auch hoffe. (...) Mein Arm hat sich in letzter Zeit etwas verschlechtert. Hoffentlich eitert der Splitter bald raus, dann bin ich das Mistvieh wenigstens quitt.“ Im Oktober stirbt er.