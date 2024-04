Hilden historisch Fotos aus Hilden in den 1920er-Jahren

Die Gesellschaft für Baumwoll-Industrie (zuvor: Reyscher & Bergmann) ist im 19. Jahrhundert eine Baumwoll-Färberei und Kattundruckerei in Hilden. Die Werksanlagen stehen auf einem Grundstück an der Ecke Hummelsterstraße / Hochdahler Straße und erstrecken sich westlich der Elberfelder Straße bis zur Hochdahler Straße sowie in nördlicher Richtung von der Itter an der jetzigen Berliner Straße bis zur Hummelsterstraße.