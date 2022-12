Winter in Hilden Erster Schneefall des Winters in Hilden

Wie Puderzucker liegt eine dünne Schneeschicht auf dem Dach der Reformationskirche und auf der Fahrbahn der Schwanenstraße sowie der Eisengasse. Am 5. Dezember hat es erstmals in dieser Wintersaison geschneit. Das ist so spät im Jahr keine besonders große Überraschung, selbst nicht im Rheinland. Die Stadt verwandelt sich dennoch und sorgt an manchen Stellen für Postkarten-Motive.