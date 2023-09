Bildung in Hilden Fotokurs zum Thema Freiheit am Wilhelm-Fabry-Museum

Der erste Foto-Kurs unter dem Titel „Freiheit“ fand im August so großen Anklang, dass es nun eine Fortsetzung geben soll. Der Fotograf Michael Ebert lädt am Samstag, 23. September, von 11 bis 16 Uhr zur zweiten Runde am Wilhelm-Fabry-Museum an der Benrather Straße 32a in Hilden ein.