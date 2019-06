Fußball : Fortuna-Nachwuchs eine Klasse für sich

Hilden Die Düsseldorfer U 15 gewinnt erneut den Young Generatiob Cup des SV Hilden-Ost, der ein guter Gastgeber ist.

Der kleine Junge in dem weißen Fußballtrikot mit der Nummer 7 steht schon lange auf dem Schulhof der Grundschule und beobachtet mit großen Augen und wie gebannt durch den hohen Zaun das Geschehen auf dem Platz. Das eigene Schulfest, dass zeitgleich auf dem Pausenhof stattfindet, scheint ihn überhaupt nicht zu interessieren. Und dann kann der Siebenjährige sein Glück kaum fassen: In der Partie zwischen dem FC Wegberg-Beek und Wattenscheid 09 fliegt das Leder bei einem Weitschuss zu ihm hinüber und landet direkt vor seinen Füßen. Stolz und mit strahlendem Lächeln wirft der kleine Fußballfan den Ball zurück – und er erntet ein lautes Danke von den Spielern. Die sind ganz offensichtlich von der Hitze angeschlagen: Der Schweiß rinnt ihnen vom Kopf, die Trikots kleben am Körper. Trotzdem kämpfen beide Mannschaften harte um den dritten Platz. „Wir haben aufgrund der Hitze pro Spiel eine Trinkpause eingeplant und hier am Spielfeldrand stehen jede Menge Eimer mit kaltem Wasser, an dem sich die Spieler die Handgelenke oder das Gesicht erfrischen können“, erklärt Torsten Brehmer vom Gastgeber SV Hilden-Ost.