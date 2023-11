Hier schmeckt’s Caterer des Jahres kommt aus Hilden

Das Telefon stand wohl nicht still – zuletzt wurde der Caterer des Jahres vor vier Jahren auf einer echten Bühne gekürt, zwischendurch fand die Veranstaltung auch mal online statt. In diesem Jahr meldeten sich außergewöhnlich viele Caterer per Telefon, per Mail und persönlich: Wann ist es endlich wieder so weit? Elf Unternehmen nominierte die Redaktion des Branchenmagazins „Cooking + Catering inside" (CCI). Ein Sonderpreis ging bei der Preisverleihung am vergangenen Freitag (9. November) in Bad Honnef an ein Eventteam aus Hilden, das sich in der Region schon längst einen Namen gemacht hat – und das nicht nur mit gutem Essen.