Neues Angebot in Hilden Jetzt kann jeder Lebensmittel retten – und retten lassen

Doch wie funktioniert das Foodsharing, also das Lebensmittelretten, eigentlich? „Jeder kann sowohl noch genießbare Lebensmittel in einem der Behälter hinterlegen, als sich auch für den eigenen Bedarf in handelsüblichen Mengen bedienen“, sagt Mara Kelbling. Sie und Miriam Wildermann kümmern sich um die Lebensmittelretter-Initiative in Hilden. „Wir arbeiten aber auch mit Betrieben zusammen, die uns Lebensmittel zur Verfügung stellen“, sagt Miriam Wildermann. Unter anderem Bäckereien oder auch Supermärkte, die beispielsweise Produkte kurz vor dem Mindesthaltbarkeitsdatum oder schon darüber hinaus zur Verfügung stellen. „Wir wollen Menschen dafür sensibilisieren, dass Dinge, die eigentlich noch genießbar sind, aufgrund eines abgelaufenen Mindesthaltbarkeitsdatums unnötigerweise in der Tonne landen“, erklärt Miriam Wildermann weiter. 22 Betriebe in Hilden und weitere in der Region gehören zu den Partnern der Foodsharer.