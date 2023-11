Apache und Black Hawk über der Region Kampfhubschrauber werden in die USA verlegt

Die Hubschrauber gehören demnach zur US-Armee in Europa und Afrika. „Sie sind eine Mischung aus UH-60 Blackhawks und AH-64 Apaches der 3rd Combat Aviation Brigade und werden zurück in die USA verlegt“, erklärte ein Sprecher. Die erhöhten Flugbewegungen seien auf routinemäßige Verlegungen zurückzuführen. In dieser Woche könnte es noch zu einzenen Überflügen kommen, danach aber nicht mehr, hieß es weiter.