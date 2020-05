Hilden : Flüchtlinge werden vorerst doch nicht auf Corona getestet

Anfang der Woche wurde bei einem Bewohner der Flüchtlingsunterkunft an der Herderstraße das Coronavirus nachgewiesen. Foto: "Köhlen, Stephan (teph)"/Köhlen, Stephan (teph)

Der Fall an Herderstraße gilt nicht als Ausbruch. Daher greifen nicht die Routinemaßnahmen wie ein Reihentest. Die Flüchtlinge bleiben vorerst für 14 Tage in Quarantäne. Kreis und Stadt stehen aber im Dialog.

(tobi) Die Bewohner der Flüchtlingsunterkunft an der Herderstraße werden vorerst doch nicht alle auf das Coronavirus getestet. Das erklärte Kreissprecherin Daniela Hitzemann: „Anders als zuvor in Mettmann gilt der Fall in Hilden nicht als Ausbruch. In Mettmann waren mehrere Bewohner betroffen, in Hilden nur einer.“ Wie genau jetzt weiter vorgegangen wird, besprechen Stadt und Kreis momentan, erklärte Hildens Bürgermeisterin Birgit Alkenings.

Für die Hildener Flüchtlinge bedeutet das: Erst einmal warten. Denn sie stehen unter Quarantäne und werden zunächst so lange nicht getestet, bis sie Symptome zeigen. In der Unterkunft an der Herderstraße leben momentan 48 Menschen. Sie werden laut Stadt morgens, mittags und abends verpflegt, anfangs

von Feuerwehr und DRK, inzwischen durch einen privaten Anbieter. „Persönliche Einkäufe können von Bekannten und Freunden von außerhalb der Einrichtung beim Security-Dienst am Eingangstor abgegeben werden. Darüber hinaus haben sich Ehrenamtliche der Pfarrgemeinde St. Jacobus und der Marokkanischen Moscheegemeinde für