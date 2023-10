Infoveranstaltung zu Flüchtlingsunterkunft in Hilden „Vielleicht sind sie gar nicht so schlimm“

Hilden · Die Stadt hat in der Erlöserkirche über die Unterbringung von Flüchtlingen in der Sporthalle am Weidenweg informiert. Anwohner sprachen dabei über ihre Ängste und Sorgen.

26.10.2023, 14:57 Uhr

Claus Pommer erklärt, warum die Stadt die Sporthalle am Weidenweg zu einer Flüchtlingsunterkunft umfunktionieren wird. Neben dem Bürgermeister waren auch Beigeordenete Mona Wolke-Ertel (Foto) sowie Sozialdezernent Sönke Eichner, Baudezernent Peter Stuhlträger und der Hildener Polizeichef Sven Krämer vor Ort. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Zwischenzeitlich wurde es emotional, doch im Grunde blieb es sachlich: Für Mittwochabend hatte die Stadt zur Info-Veranstaltung eingeladen und ihre Pläne für die Flüchtlingsunterkunft in der Sporthalle Weidenweg vorgestellt. Mehr als 50 Bürger folgten der Einladung in die Erlöserkirche, die von der evangelischen Kirchengemeinde für diesen Anlass zur Verfügung gestellt worden war.