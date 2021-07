Hilden : Lust auf Bewegung und Gemeinschaft

Sport in netter Gemeinschaft macht einfach mehr Spaß, weiß Eva Knoche. Sie bietet Gymnastik für Ältere unter dem Titel Fit & Aktiv an. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Die „Fit & Aktiv“-Gruppen von Eva Knoche sind mehr als simple Gymnastikkurse. Für die meist älteren Teilnehmer ist es vor allem auch ein Ort der Gemeinschaft und Begegnung, den sie während der Lockdowns vermisst haben.

Gemütlich trudeln die gut gelaunten Damen nacheinander im Multifunktionsraum im Haus des Kreisgesundheitsamtes an der Kirchhofstraße 33-35 in Hilden ein. Ein herzliches „Hallo“ geht ihnen allen über die Lippen. „Was ist das heute bloß für ein Wetter?“, schnauft eine von ihnen beim Vorbeigehen durch die Umkleide. Und schon beginnt das Geklöne zwischen den Frauen, während sie sich ihrer Alltagskleidung entledigen und in ihr bequemes Sportoutfit schlüpfen.