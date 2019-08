Hilden : Fische sollen vom Rhein in die Itter wandern

Der Bergisch-Rheinische Wasserverband will die Ittermündung umgestalten. Die Planunterlagen sollen bis Ende des Jahres fertig sein.

Äsche, Döbel, Quappe, Meer- und Bachforelle, Barbe, Nase, Plötze oder Rotauge sollen künftig wieder in der Itter laichen. Dafür muss der Bergisch-Rheinische Wasserverband (BRW) mit Sitz in Haan die Itter-Mündung in den Rhein umbauen. Heute mündet die Itter in einem unterirdischen Kanal in Höhe der Benrather Rheinterrasse in den Rhein. Die eigentliche Mündung ist nur bei extremem Niedrigwasser zu sehen. Ansonsten liegt sie unter Wasser. Damit künftig Fische aus dem Rhein in die Itter aufsteigen können, muss ein Höhenunterschied von neun Metern überwunden werden. Das soll mit einer Fischtreppe gelingen. Sie hat 61 Stufen und soll 202 Meter lang werden. Dazu muss das Bachbett entlang des Benrather Schlossparks umgestaltet und der Itter-Deich (in der Nähe des Ulmenkopfes) saniert werden. Ein Mega-Projekt. Peter Schu, stellvertretender Geschäftsführer des BRW, schätzt die Baukosten auf etwa sechs Millionen Euro.