Hilden : Firmen bitten zum Speed-Dating

Hilden Jugendliche ohne Ausbildungsplatz können sich heute in der Stadthalle vorstellen.

Wer noch eine Ausbildungsstelle für das Jahr 2019 sucht, sollte am heutigen Dienstag unbedingt in der Hildener Stadthalle vorbeischauen. Zwischen 10 und 14 Uhr können sich Jugendliche beim Azubi-Speed-Dating bei zahlreichen Firmen vorstellen. Veranstalter ist die für den Kreis Mettmann zuständige Industrie- und Handelskammer Düsseldorf.

Jeweils zehn Minuten haben die Bewerber Zeit, mit den Vertretern der Unternehmen ins Gespräch zu kommen und von sich zu überzeugen. Am Stand der Berufsberatung beantworten die Berufsberater alle Fragen rund um die Ausbildungssuche und zu noch freien Lehrstellen für dieses Jahr.

„Das Azubi-Speed-Dating ist eine tolle Chance, sich an einem Tag direkt bei zahlreichen Unternehmen vorstellen. Um einen guten persönlichen ersten Eindruck zu hinterlassen, sollten die Gespräche natürlich gut vorbereitet werden. Dazu gehört auch, schon Bewerbungsunterlagen für die Unternehmen mitzubringen. Wer in den zehn Minuten überzeugt, hat vielleicht schon bald seinen Ausbildungsvertrag in der Tasche. Diese Chance sollte sich keiner entgehen lassen“, erklärt Lukas Pawicki, Berufsberater der Agentur für Arbeit Mettmann. Auf deren Internetseite wird etwa zwei Wochen vor der Veranstaltung eine Liste mit allen teilnehmenden Unternehmen und Ausbildungsberufen veröffentlicht.