Backofen-Spezialist Wachtel entlässt bis zu 80 Mitarbeiter Traditionsfirma stellt Produktion in Hilden ein

Ausgerechnet im Jubiläumsjahr gibt es keinen Grund zum Feiern: Teile der 1923 gegründeten Firma Wachtel stehen in Hilden vor dem Aus. Diese Hiobsbotschaft erhielt die Belegschaft am 14. März auf einer Betriebsversammlung. Die Produktion an der Hans-Sachs-Straße wird zum 30. Juni oder spätestens zum 30. September eingestellt. Mindestens 80, vielleicht sogar 90 von insgesamt rund 150 Mitarbeitern sollen ihre Jobs verlieren. Eine konkrete Zahl könne man zurzeit nicht nennen, erklärte ein Wachtel-Sprecher.