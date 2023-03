Entlassung bei Firma Wachtel in Hilden Eine gute Zeit für Kündigungen?

Der Fall Wielpütz darf den Mitarbeitern von Wachtel Hoffnung machen. Der Automobilzulieferer meldete vor vier Jahren Insolvenz an. Zum 31. März schließt das Unternehmen an der Max-Volmer-Straße seine Pforten. Ein großer Teil der Belegschaft kommt in anderen Firmen unter. Möglich wurde die schnelle Vermittlung dank eines gemeinsamen Kraftaktes von Stadt, Industrieverein und Agentur für Arbeit.