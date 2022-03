Neuansiedlung : Firma Mönnichs macht jetzt in Hilden Druck

Hilden Ende 2021 zog das Familienunternehmens an die Bahnhofsallee. Den Ausschlag gab die hervorragende Lage Hildens und das gute Zusammenspiel mit der Wirtschaftsförderung, sagen die Inhaber.

Die Firma Hermann Mönnichs Drucklufttechnik GmbH ist nach Hilden umgesiedelt. Das Unternehmen wurde am 15. Dezember 1968 durch Hermann Mönnichs gegründet. Es spezialisierte sich auf den Bereich Großhandel für Werkstatt- und Tankstellenzubehör. Dies umfasste den Verkauf und Service von Kompressoren sowie einen Werkskundendienst. Wie Mönnichs berichtet, konnte 1997 mit der Gardner Denver Kompressoren GmbH, einem Global Player der Druckluftbranche, eine Partnerschaft eingegangen werden und so die Geschäftsbereiche erweitert werden. So war die Hermann Mönnichs Drucklufttechnik GmbH in der Lage, die Bedürfnisse der Kunden für den gesamten Bereich der ölgeschmierten und ölfreien Druckluftversorgung zu gewährleisten. Namhafte Unternehmen aus allen Bereichen der Groß- und Kleinindustrie sowie der öffentlichen Hand zählen zum Kundenstamm, darunter auch viele regionale Brauereien.