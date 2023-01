Parken in Hilden Finanzamt: Politik kritisiert Parkplatz-Entscheidung

Der Schritt sei eine „einsame Entscheidung“ der Verwaltung gewesen, die Politk sei nicht eingebunden gewesen, erklärte BA-Fraktionsvorsitzender Ludger Reffgen: „Wir sind genauso von der Maßnahme überrascht und vor vollendete Tatsachen gestellt worden wie die Öffentlichkeit.“ Mit dem Argument, seit Zustandekommen der Nutzungs-Vereinbarung für den Finanzamts-Parkplatz seien viele Parkmöglichkeiten in neuen Parkhäusern in der Innenstadt hinzugekommen, rede sich die Verwaltung die Sache zum großen Teil künstlich schön. Reffgen: „Das mag noch für das kleine Parkhaus an der Robert-Gies-Straße und die weiter entfernte Sparkassen-Tiefgarage gelten. Am Kronengarten steht hingegen seit Jahrzehnten ein Parkhaus, das älteste seiner Art überhaupt in Hilden.“ Im Übrigen sei nicht zu übersehen, dass in den letzten 25 Jahren der Verkehr in Hilden durch mehr zugelassene Fahrzeuge nochmals deutlich zugenommen habe. Aus dem Rathaus war der Verzicht auf die Finanzamts-Parkplätze unter anderem mit dem Parkhaus Am Kronengarten begründet worden. Reffgen nennt das „irreführend“.