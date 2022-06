Infobriefe werden in Hilden und Haan verschickt : Finanzämter unterstützen bei Grundsteuerreform

Das Finanzamt an der Neustraße in Hilden ist zuständig für die Städte Hilden, Haan, Langenfeld und Monheim. Foto: Zelger, Thomas

Hilden/Haan Vom 1. Juli bis zum 31. Oktober sind die Feststellungs-Erklärungen abzugeben. In den nächsten Tagen erhalten Eigentümer ein Infoschreiben.

Eigentümerinnen und Eigentümer von Wohngrundstücken erhalten in den nächsten in Tagen ein individuelles Informationsschreiben zur Umsetzung der Grundsteuerreform vom Finanzamt. „Mit den Informationsschreiben stellen wir den Eigentümerinnen und Eigentümern Daten zur Verfügung, die sie bei der Erstellung der Feststellungserklärung unterstützen und die Abgabe erleichtern“, erklärt der Leiter des für Haan, Hilden, Langenfeld und Monheim zuständigen Finanzamts Hilden, Jürgen West. Die Feststellungserklärung dient der Neuberechnung der Grundsteuer nach einer im Jahr 2019 erfolgten Gesetzesreform. In Nordrhein-Westfalen gilt dabei – wie in den meisten Ländern in Deutschland – das Bundesmodell.