Silvester : Feuerwerk bei Lesern umstritten

Knallen oder nicht: Unsere Leser sind da gespalten. Foto: dpa/Patrick Pleul

Hilden/Haan Böllern oder nicht? Diese Frage treibt kurz vor dem Jahreswechsel viele Hildener und Haaner um.

Feuerwerk ja oder nein? Diese Frage hat in diesem Jahr besonders viele Leser der Rheinischen Post umgetrieben. Auf Facebook haben wir deshalb nachgefragt, wie es die Nutzer zum Jahreswechsel halten. Gegen das Feuerwerk an sich regt sich zwar auch heftiger Widerstand, einige kritisieren jedoch vor allem das sinnlose Herumböllern, das schon einige Tage vor Silvester einsetzt und erst Anfang Januar aufhört.

„Feuerwerk an sich ist ja nichts verwerfliches. Auch dahinter Stecken Jobs wie Pyrotechniker, etc. Allerdings sollte man das sinnlose Verballern verbieten. Klar muss jeder für sich selbst entscheiden, was er macht, und traditionell ist es ja auch. Aber warum macht nicht einfach jede Stadt ein professionelles Feuerwerk für ihre Bürger, was auch viel schöner ist, als schon zwei Tage vor Silvester und zwei Tage nach Silvester diese Böller zu hören“, schreibt beispielsweise Sebastian Sbm.

Marion Mattern meint: „Ich habe noch nie Geld für Böller ausgegeben, weil ich um die Feiertage eh schon reichlich Kosten hatte. Außerdem wohne ich in der oberen Etage eines Hochhauses und habe herrlichen Rundumblick. Aber Feuerwerk gehört Silvester traditionsgemäß einfach dazu, Das soll jeder halten wie er mag, allerdings Rücksicht auf Haustiere und Kleinkinder nehmen.“

Ricarda Schneider verteidigt das Böllern an Silvester: „Ich finde nichts verwerfliches daran, für zehn Euro zu ballern. Dafür benutze ich öffentliche Verkehrsmittel und mache keine Flug- oder Schiffsreisen.“

In diesem Jahr haben mehrere Supermärkte keine Silvesterraketen und Knaller mehr verkauft. Im kommenden Jahr steigt darüber hinaus die Baumarkt-Kette Hornbach aus dem Feuerwerksverkauf aus. In Hilden und Haan allerdings bleibt bislang alles beim Alten. „In Deutschland regeln bundesweite und kommunale Bestimmungen den Verkauf und die Verwendung von Böllern und Raketen. Sie gehören europaweit zu den restriktiveren. Vor diesem Hintergrund bietet die Rewe Group (Rewe, Penny, Toom) Silvesterartikel an wenigen Tagen im Jahr an“, erklärte die Konzernzentrale in Köln auf Nachfrage – sie betreibt die beiden Filialen an der Hildener Mittelstraße. Aber auch Rewe Conrad an der Richrather Straße verkauft Knaller, ebenso die Aldi-Märkte in Hilden.

Nadja Wagner bringt noch einen anderen, viel älteren Aspekt in die aktuelle Diskussion ein: „Mich stört es, dass die Menschen so viel Geld für die Knaller ausgeben, und in den armen Ländern verhungern die Menschen, gerade die kleinen Kinder.“