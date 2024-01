In Hilden und Haan Feuerwehren haben Tief „Dietmar“ im Blick

Tief „Dietmar“ überzieht zur Zeit ganz NRW mit Dauerregen, der noch bis Donnerstag in „ergiebigen“ Mengen anhalten soll. Vor allem für das Bergische Land sind in unserer Region Anstiege von Bächen und kleineren Flüssen angesagt – doch auch die Feuerwehren in Hilden und Haan beobachten die Entwicklung aufmerksam. „Momentan verfolgen wir intensiv die Pegelstände, aber auch alle anderen Informationsquellen, die uns zur Verfügung stehen“, berichtet Haans Feuerwehrsprecher Mirko Braunheim. Bisher sei alles friedlich – aber mitunter könne sich so eine Lage auch schnell ändern.