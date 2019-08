Hilden : Feuerwehr zeigt, was sie drauf hat

Samstagmittag wurde beim Feuerwehrfest in Hildendie Rettung einer Person von einem Dach simuliert. In der Nacht zum Sonntag war dies Einsatz-Realität im Bereich Lodenheide. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Samstag durften Besucher hinter die Kulissen der Hildener Feuer- und Rettungswache schauen.

Eine Rauchwolke steigt vom Dach auf. Mittendrin ein Mann. Der Weg nach unten ist durch Feuer versperrt. Doch vor dem Gebäude herrscht bereits rege Betriebsamkeit. Während einige Feuerwehrmänner sich zum Löschen bereit machen, bringen andere die Drehleiter in Stellung und stellen ein Sprungkissen auf. Innerhalb weniger Minuten ist das Feuer eingedämmt, der Mann gerettet und schon beginnen die Aufräumarbeiten. Dass in der Nacht zum Sonntag ein solches Szenario Einsatzrealität werden würde, ahnt zu diesem Zeitpunkt noch niemand.

Wenn die Zuschauer auch den Atem angehalten haben, so ist die Aktion doch „nur“ eine Übung, eingebettet in den Tag der offenen Tür auf dem Gelände Am Feuerwehrhaus.

Die vierjährige Katherina zieht Papa Aaron Papadopoulos eine Station weiter: Sie möchte einmal löschen. Mitglieder der Jugendfeuerwehr erklären der jungen Dame, wie es geht. Schon richtet Katherina den Schlauch auf ein kleines Haus und versucht eisern, eine kleine Öffnung zu treffen. Eine Wassersäule zeigt ihr an, ob sie Erfolg hat. „Das ist gar nicht so schwer“, resümiert Katherina. Doch etwas anderes erfüllt sie mit weit mehr Stolz: „Schau mal, ich habe einen Feuerwehrhelm. Den darf ich auch behalten.“

In geselliger Runde genießt auch Marlene Burkhardt den Tag. „Mein Sohn ist bei der Freiwilligen Feuerwehr“, berichtet die Hildenerin. Oft genug hat sie Angst um ihr Kind. „Bei großen Einsätzen bin ich schon sehr unruhig. Bei dem Kindergartenbrand in Erkrath war mein Sohn 13 Stunden im Einsatz. Da macht man sich Sorgen.“ Umso mehr kann sie es genießen, auf dem Gelände an der Straße Am Feuerwehrhaus einfach nette Leute zu treffen und spannende Gespräche zu führen.