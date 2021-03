Aktion in Hilden und Haan : Feuerwehr & Co. zeigen Flagge gegen Rassismus

Feuerwehr & Co. zeigen Flagge gegen Rassismus

Aktion in Hilden und Haan

„Rassismus hat in unseren Reihen keinen Platz“ – auch die Hildener Feuerwehr beteiligt sich an der Aktionswoche. Foto: Stadt Hilden/Klaus Helmer

Hilden/Haan Noch immer Bestimmen Aussehen und Herkunft, wie mit Menschen umgegangen wird. Aus diesem Grund beteiligten sich zahlreiche Gruppen und Institutionen an einer Fotoaktion gegen Rassismus.

Sie starben im dichten Kugelhagel zahlreicher Maschinenpistolen, die von Polizisten abgefeuert wurden: Der gewaltsame Tod von 69 Südafrikanern – Kindern, Frauen und Männern – am 21. März 1960 ging als Massaker von Sharpeville in die Geschichte ein und leitete eine Wende in der südafrikanischen Apartheid ein. Diesen Gedenktag nahmen jetzt Institutionen und Gruppen aus dem gesamten Kreis Mettmann zum Anlass, um sich klar zu positionieren: gegen den aktuellen Rassismus.