Auch die Kürzung der Feuerwehrförderung Feuerwehr, Spielmobil – CDU zieht Sparanträge zurück

Für Unruhe hatten in den vergangenen Wochen mehrere Sparanträge der CDU gesorgt: Das Spielmobil sollte gestrichen, die Förderung für die Freiwillige Feuerwehr um 2000 Euro gekürzt (wir berichteten), der freiwillige Zuschuss für den Kinderschutzbund reduziert werden. In den Fachausschüssen konnten die Christdemokraten für ihre Vorschläge keine Mehrheit gewinnen, auch wenn es teilweise nur an einer Stimme lag. Deshalb zieht die Fraktion diese Anträge zurück, teilte der stellvertretende Parteivorsitzende Ramon Kimmel mit. Die Vorschläge sollen im Rat nicht mehr zur Abstimmung stehen, damit sind sie vom Tisch.