Einsatz : Feuerwehr löscht brennende Mülltonne

Die Polizei sucht Zeugen, die etwas zu dem Brand am Donnerstagabend vor einer Seniorenwohnanlage an der Hofstraße machen können.

Einen deutlich schlimmeren Schaden hat die Feuerwehr am Donnerstagabend an einer Seniorenwohnanlage an der Hofstraße verhindern können. Dort brannte gegen 20.30 Uhr ein Papiermüllcontainer, der vor dem Gebäude stand, teilte die Polizei mit.