Großeinsatz : Feuerwehr löscht Flammen im Stadtwald

Eine Rauchentwicklung über der Hildener Heide löste Dienstagabend einen Großeinsatz der Feuerwehr aus.

Rund 500 Quadratmeter brennendes Unterholz löschte die Feuerwehr am Dienstagabend bei einem Großeinsatz im Hildener Stadtwald. Die Einsatzstelle befand sich zwischen Kalstert und Elberfelder Straße, in der Nähe des Bereiches, in dem zu Ostern 2019 ein Feuer rund 50.000 Quadratmeter Wald vernichtet hatte. Dienstag konnten die meisten der Wehrleute nach gut einer Stunde wieder abrücken. Nachkontrollen im Wald zogen sich noch etwas länger hin.