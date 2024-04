„Er wird uns immer in Erinnerung bleiben“ Feuerwehr Hilden trauert um ehemaligen Chef

Die Hildener Feuerwehr trägt Schwarz. Ihr ehemaliger Leiter, Lothar von Gehlen, ist in der Nacht von Montag auf Dienstag verstorben, wie Feuerwehrchef Hans-Peter Kremer in einer Nachricht an die Einsatzkräfte schreibt: „Er wird uns immer in Erinnerung bleiben. Unsere Anteilnahme gilt in dieser schweren Zeit seiner Familie.“