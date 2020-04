Corona-Krise : Feuerwehr Hilden stoppt ihre Jubiläumsfeiern

Hilden Die Corona-Pandemie hat auch Auswirkungen auf die Feierlichkeiten zum 150. Geburtstag der Feuerwehr.

Die Feuerwehr Hilden bricht die Feierlichkeiten zum 150. Geburtstag in diesem Jahr ab und verschiebt die geplanten Veranstaltungen auf 2021. „Die Entscheidung ist uns sehr schwergefallen“, erklärt Feuerwehrchef Hans-Peter Kremer. Aber angesichts des allgemeinen Verbots von Großveranstaltungen sei es nicht anders machbar. „Wir haben lange diskutiert und entschieden, dass wir unserem Jubiläum einen gewissen Rahmen geben wollen. Und das ist dieses Jahr nicht mehr möglich“, so Kremer.

Nach der offiziellen Feierstunde Ende Januar, die der Startschuss zu Jubiläumsjahr sein sollte, und der Teilnahme am Rosenmontagszug finden 2020 keine weiteren Feierlichkeiten mehr statt. Der 112-Kilometer-Marathon in Schutzanzügen Anfang April fiel bereits aus, am 25. April, 16. Mai, 13. Juni und 17. Juli hätte die Wehr ihr Können eigentlich auf dem alten Markt gezeigt. Vom 7. bis 9. August war das große Festwochenende in der Innenstadt geplant. Wäre nicht wenigstens eine große Feier nach dem Ende der Maßnahmen im September ein gewisser Ausgleich gewesen? „Nein, wir wollen nicht eine der ersten Veranstaltungen sein, die danach stattfinden“, erklärt Kremer. Dann seien wahrscheinlich alle noch nervös. Und das könnte einige davon abhalten, das Fest zu besuchen. „Wir haben uns entschlossen, die Feierlichkeiten 2021 durchzuführen“, sagt der Feuerwehrchef. Dann werden auch der 112-Kilometer-Lauf, die Aktionen auf dem alten Markt und das Festwochenende nachgeholt.