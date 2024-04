150 Ehrenamtler fehlen in Hilden Feuerwehr soll 100.000 Euro für neue Mitglieder bekommen

Das kostet jedoch Geld. „Um dieser zu akquirierenden Lehrgruppe und auch neuen Mitgliedern der Jugendfeuerwehr die erforderliche Ausrüstung (Kleidung - Modell NRW, Schutzkleidung - sog. HuPF-Kleidung, Helm, Schuhe, Handschuhe, T-Shirts, Sweatshirts, Einsatzstiefel, Funkmeldeempfänger) kurzfristig mit Eintritt in die Freiwillige Feuerwehr Hilden zur Verfügung stellen zu können, fallen nennenswerte Kosten an, die durch das vorhandene Budget der Feuerwehr Hilden nicht zu decken sind. Für einen Feuerwehrmann/eine Feuerwehrfrau der Einsatzabteilung sind Kosten für die Ausrüstung in Höhe von 3600 Euro zu kalkulieren, für ein Mitglied der Jugendfeuerwehr Kosten in Höhe von 250 Euro. Für den Posten 25 neue Einsatzkräfte und zehn neue Mitglieder der Jugendfeuerwehr ergeben sich Aufwendungen in Höhe von 92.500 Euro.“ Hinzu kämen Kosten für Werbemittel. Der Förderverein kann diese Kosten nur anteilmäßig übernehmen. Bleiben am Ende noch rund 100.000 Euro im ersten Jahr übrig. Dieses Geld muss durch die Stadt zur Verfügung gestellt werden.