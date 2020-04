In der Nacht alarmiert : Feuerwehr Hilden löscht Waldbrand im deutsch-niederländischen Grenzgebiet

Hilden Mitten in der Nacht wurden Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr alarmiert. Sechs von ihnen sind jetzt mit einem Löschfahrzeug auf den Weg nach Niederkrüchten/Herkenbosch.

Die Hildener gehören zu Bezirksbereitschaft 4 des Regierungsbezirks Düsseldorf. Sie wurde am Dienstag (21. April) um 2.56 Uhr alarmiert, um beim Löschen eines Waldbrandes im Naturschutzgebiet De Meinweg bei Herkenbosch/Niederkrüchten in Grenzgebiet zwischen den Niederlanden und Deutschland zu helfen. Die Bezirksbereitschaft setzt sich aus verschiedenen Einheiten des Kreises Mettmann, des Kreises Neuss und der Stadt Düsseldorf zusammen.

Von der Feuerwache Hilden ging es zur Feuerwache Ratingen. „Das ist der erste Sammelpunkt für den Kreis Mettmann“, erläutert Hans-Peter Kremer, Leiter der Hildener Feuerwehr: „Von dort geht es dann zum Messeparkplatz in Düsseldorf. Das ist der Sammelpunkt für die Bezirksbereitschaft 4.“ Unter Führung der Feuerwehr Düsseldorf setzte sich gegen 6 Uhr der Konvoi aus 30 Löschfahrzeugen mit mehr als 130 Einsatzkräften in Bewegung. Mit Blaulicht ging es über die Autobahn nach Niederkrüchten im Kreis Viersen.

Brand in Naturschutzgebiet : Feuerwehr aus dem Rhein-Kreis Neuss unterstützt Löscharbeiten an holländischer Grenze

Das Großfeuer war am Montag in dem Naturschutzgebiet De Meinweg ausgebrochen. Die Ursache ist noch unklar. Zahlreiche Wehren aus dem Kreis Viersen sind im Einsatz.

Was so ein Einsatz bedeutet, weiß keiner besser als die Hildener Feuerwehr. Ostersamstag vor einem Jahr Ostersamstag geriet Unterholz im Stadtwald in Brand. 50.000 Quadratmeter Wald wurden vernichtet. Rund 220 Feuerwehrleute, Polizisten und Sanitäter waren im Einsatz. Erst nach elf Stunden war das Feuer gelöscht.„Es war der wohl größte Waldbrand in der Geschichte der Hildener Feuerwehr“, sagt Feuerwehr-Chef Hans-Peter Kremer im Rückblick: „Das Problem war, das Wasser in den Wald hineinzubekommen. Die Schläuche mussten mehrere hundert Meter per Hand gezogen werden.“ Dazu war der Untergrund sehr schwierig, voller Stolperfallen und Morast.