Einsatz : Feuerwehr löscht brennendes Auto

Ein Feuerwehrmann löscht die letzten Glutnester im Motorraum des BMW. Foto: Patrick Schüller

Hilden An der Schützenstraße hat in der Nacht zu Donnerstag ein Auto gebrannt. Der Motorraum stand in Flammen. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle.

In der Nacht zu Donnerstag ist die Feuerwehr zu einem brennenden Auto an der Schützenstraße in Hilden gerufen worden. Dort stand der Motorraum eines BMW in Flammen.

Die Einsatzkräfte öffneten die Motorhaube und löschten das Feuer. Sie mussten mehrere Abdeckungen entfernen, um auch die letzten Glutnester ersticken zu können. Der Einsatz war dennoch relativ schnell zu Ende.