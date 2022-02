Einsatz in Hilden : Feuerwehr löscht Brand in Gewerbegebiet

Foto: Tobias Dupke 12 Bilder Feuerwehr löscht Brand in Gewerbegebiet

Hilden Mit einem Großaufgebot ist die Feuerwehr in Hilden am Montag ins Gewerbegebiet Südwest ausgerückt. Aus einer Lagerhalle an der Weststraße quoll Rauch.

Die Feuerwehr in Hilden ist am Montagmittag zu einem Brand an der Weststraße ausgerückt. Dort brannten in dem Spitzboden einer Lagerhalle Paletten, erklärte ein Feuerwehrsprecher.

Gegen 12.30 Uhr erreichte die Leitstelle der Notruf: In einem Betrieb im Gewerbegebiet Südwest soll es brennen. Das Einsatzstichwort „Dachstuhl“ bedeutet für die Einsatzkräfte in der Regel eine besondere Herausforderung. Daher fuhren sie mit vielen Kräften raus und alarmierten eine weitere Drehleiter, die aus Erkrath nach Hilden kam.

Vor Ort quoll bereits dunkler Rauch aus einigen Fenstern heraus. Die Einsatzkräfte brachten die Drehleiter in Stellung und gingen parallel unter Atemschutz ins Gebäude.

Die Polizei sperrte die Weststraße ab, damit sich die Einsatzkräfte der Feuerwehr in Stellung bringen konnten. Autofahrer konnten das Gewerbegebiet Südwest über die sonst abgesperrte Zufahrt an der Düsseldorfer Straße gegenüber vom BMW-Autohaus nutzen. Dort regelte die Feuerwehr den Verkehr.

Etwa eine Stunde nach dem Notruf rückten die ersten Einsatzkräfte auch wieder ab. Kurz zuvor erklärte ein Sprecher, dass das Feuer gelöscht sei. Im Anschluss entlüftete die Feuerwehr das Gebäude.

Verletzt wurde offenbar niemand. Wie hoch der Schaden ist, blieb zunächst unklar. Ebenso die Brandursache.

(tobi)