Corona-Maßnahme in Hilden : Feuerwehr lagert Rettungsdienst erneut aus

Corona-Maßnahme in Hilden

Hilden Die Feuerwehr hat einen zweiten Standort für die ausgelagerten Rettungswagen gefunden. Nachdem die ehemalige Wärmestube an der Schulstraße schon seit einiger Zeit feststand (wir berichteten), wird nun auch an der Walder Straße eine Übergangs-Wache eingerichtet.

Die Feuerwehr hat einen zweiten Standort für den Rettungsdienst gefunden. Nachdem ein Rettungswagen inklusive Besatzung bereits seit Dienstag in der ehemaligen Wärmestube neben dem Josef-Kremer-Haus der Awo stationiert ist, wird der zweite Rettungswagen voraussichtlich zum 1. Januar 2021 seinen Standort an die Walder Straße verlegen. In der dortigen Hausmeisterwohnung der Grundschule, die derzeit eine Großbaustelle ist, werden momentan alle Vorbereitungen dafür getroffen, teilte Feuerwehrchef Hans-Peter Kremer mit.