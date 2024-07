Save the date Feuerwehr Hilden lädt zum Tag der offenen Tür ein

Der Tag der offenen Tür bei der Hildener Feuerwehr ist vor allem bei Familien mit Kindern ein Pflichttermin. Kinder können mit einem Feuerwehrauto mitfahren, ganz kurz wird in der Regel sogar auch das Martinshorn eingeschaltet – ein ganz besonderer Moment für den Nachwuchs. Außerdem stand in den Vorjahren auch immer eine Hüpfburg auf dem Hof der Wache am Feuerwehrhaus. Mit der Jugendfeuerwehr konnten die Kinder das Löschen üben.