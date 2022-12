Feuerwehreinsatz in Hilden Rauch dringt aus einer Halle an der Herderstraße

Zu einem großen Einsatz rückte die Feuerwehr am Freitagabend um kurz vor 18 Uhr an die Herderstraße aus. Dort quoll Rauch aus einer Halle. Rund ein Dutzend Einsatzfahrzeuge aus Hilden sind auf der Straße in Position gefahren. Zwei Rettungswagen stehen bereit. Feuerwehrleute rollten Schläuche aus und bauten die Löschwasserversorgung auf. Die Feuerwehr Erkrath ließ den Atemschutz-Gerätewagen anrücken.