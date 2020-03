Hilden/Mettmann : Feuerwehr Hilden hilft Kollegen in Mettmann

Feuerwehr Hilden hilft Kollegen in Mettmann

Hilden/Mettmann Hildener und Ratinger Kollegen unterstützen Mettmanner Feuerwehr, stellen den sogenannten Grundschutz sicher und versorgen die Einsatzkräfte mit Atemschutzgeräten. Ein tolles Beispiel für Hilfe im Notfall.

(tobi) Im Dauereinsatz war am Samstag die Feuerwehr in Mettmann. Die Feuerwehrleute mussten so häufig ausrücken, dass sie Hilfe aus Hilden und Ratingen anforderten.