Karrieren bei der Feuerwehr Frauen behaupten sich in der Männerdomäne

Das Bild von der Feuerwehr als reine Männerdomäne hat in den vergangenen Jahren Risse bekommen. Längst leisten hier auch Frauen ihren Dienst, viele ehrenamtlich, manche aber auch hauptamtlich. Tatsächlich ist das weibliche Geschlecht immer noch die Ausnahme in diesem Beruf. Lucy Reifenrath ist eine von nur drei Frauen, die bei der Feuerwehr in Hilden angestellt sind.