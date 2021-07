Hilden : Feuerwehr-Falke Franklyn geht es immer noch nicht besser

Hilden Der junge Turmfalke war bei seinem ersten Flugversuch von dem Turm der Feuerwache Hilden abgestürzt und wurde von einem Feuerwehrmann gefunden. Er taufte ihn „Franklyn“ und rief die Tierrettung.

Aber auch nach zwei Wochen, so teilte Tierheim-Leiter Thomas Mielke der Rheinische Post mit, ist der Gesundheitszustand des jungen Falken weiterhin unverändert. Franklyn befindet sich also weiter in ärztlicher Behandlung und ist glücklicherweise stabil. Sollte er sich erholen, wird er sich allerdings ein neues Zuhause suchen und selbständig leben. Eine Rückkehr an seinen Geburtsort, den Turm der Feuerwache Hilden, ist somit ausgeschlossen.