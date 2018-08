Feuerwehr-Experte: Stadt Hilden heizt Dürreproblem an

Hilden Die Kritik an Bürgermeisterin Birgit Alkenings im Zuge der aktuellen Notwässerungen für Stadtbäume wird immer lauter. Das kategorische „Nein“ zur Hilfe durch die Feuerwehr stößt jetzt auch bei Experten auf große Skepsis.

Und doch hat Hilden gerade erst wieder einen weiteren Beleg dafür abgeliefert, dass im Rathaus zurzeit keineswegs Interesse an Hilfe für die knapp 12.000 Stadtbäume durch die Feuerwehr besteht. Auf der Internetseite der Stadtverwaltung wurde jetzt sogar noch einmal argumentativ nachgelegt. Dort heißt es wörtlich: „Zum jetzigen Zeitpunkt gelingt es dem Zentralen Bauhof gut, alle Bäume, deren Wurzeln möglicherweise nicht bis zum Grundwasser reichen, ausreichend zu wässern.“ Davon betroffen seien die 227 Jungbäume, die das Tiefbau- und Grünflächenamt in den letzten fünf Jahren gepflanzt habe. Und was Feuerwehreinsätze betrifft: In Hilden werde ebenfalls alles getan, um den Straßenbäumen zu helfen. Die Stadt habe sich lediglich „für einen anderen Lösungsweg entschieden“.