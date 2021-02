Nachdem am Sonntagnachmittag ein Feuer Teile einer 3300 Quadratmeter großen Lagerhalle zerstört hat, lodern auch am Montag noch immer Flammen zwischen den Papierballen auf. Die Feuerwehr ist im Hildener Westen immer noch im Einsatz, allerdings in kleinerer Besetzung. Denn der Brand ist seit Sonntagabend unter Kontrolle.