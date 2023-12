Mehrfamilienhaus an der Gabelung evakuiert Feuerwehr löscht Kellerbrand in Hilden

Die Stadtwerke werden zum Einsatzort gerufen, um die Stromleitungen zu überprüfen. Die Elektrik im Keller ist durch die Flammen arg in Mitleidenschaft gezogen worden. Bis zum Mittag bleibt unklar, ob das Haus weiterhin stromlos geschaltet bleiben muss. Die Stadtwerke werden zum Einsatzort gerufen, um die Stromleitungen zu überprüfen. Die Elektrik im Keller ist durch die Flammen arg in Mitleidenschaft gezogen worden. Bis zum Mittag bleibt unklar, ob das Haus weiterhin stromlos geschaltet bleiben muss. Doch die Hoffnung, dass der Strom wieder fließen kann, erfüllt sich nicht: „Die Schäden an der Elektrik sind einfach zu groß“, erklärt eine Feuerwehrsprecher am Abend. Die Bewohner dürften zwar zurück in die Wohnungen, Strom und Wasser bleiben jedoch gesperrt. Und ohne Strom funktioniert auch keine Heizung.